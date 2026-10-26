Ausblick: Provident Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Provident Financial wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 10,3 Millionen USD – ein Minus von 31,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Provident Financial 15,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,03 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 41,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 59,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch