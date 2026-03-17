Ausblick: Protalix BioTherapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Protalix BioTherapeutics wird am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,040 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Protalix BioTherapeutics 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Protalix BioTherapeutics nach der Prognose von 1 Analyst 18,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 62,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 53,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch