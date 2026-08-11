Protalix BioTherapeutics Aktie 51488124 / US74365A3095
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Protalix BioTherapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Protalix BioTherapeutics wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Protalix BioTherapeutics 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 17,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Protalix BioTherapeutics 15,7 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD, gegenüber -0,080 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 78,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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