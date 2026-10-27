Ausblick: Prosperity Bancshares öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Prosperity Bancshares wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prosperity Bancshares noch 1,45 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 439,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 491,5 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,83 USD aus. Im Vorjahr waren 5,72 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 1,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch