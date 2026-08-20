Prospect Capital Aktie 1916685 / US74348T1025
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Prospect Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Prospect Capital wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,106 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Prospect Capital ein EPS von -0,500 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 205,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -141,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Prospect Capital für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 149,8 Millionen USD aus.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,463 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,350 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 633,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 200,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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