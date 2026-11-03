Ausblick: Prosegur Compania de Seguridad SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prosegur Compania de Seguridad SA stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Prosegur Compania de Seguridad SA nach den Prognosen von 3 Analysten 1,30 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden EUR umgesetzt worden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,255 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,220 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,18 Milliarden EUR, gegenüber 4,93 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net