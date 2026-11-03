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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Prosegur Compania de Seguridad SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prosegur Compania de Seguridad SA stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Prosegur Compania de Seguridad SA nach den Prognosen von 3 Analysten 1,30 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden EUR umgesetzt worden.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,255 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,220 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,18 Milliarden EUR, gegenüber 4,93 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Prosegur Compania de Seguridad SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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