Prosafe Aktie 49881202 / NO0010861990
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Prosafe SE Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prosafe SE Registered wird am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -13,810 NOK je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 40,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 318,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,029 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,93 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 185,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,96 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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