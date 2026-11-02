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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Propel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Propel wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,507 USD aus. Im letzten Jahr hatte Propel einen Gewinn von 0,520 CAD je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 196,4 Millionen USD für Propel, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 209,4 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD, gegenüber 2,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 754,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 824,1 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Propel Holdings Inc Registered Shs Unitary
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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