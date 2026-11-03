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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Progyny gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Progyny wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,313 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Progyny 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 340,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Progyny einen Umsatz von 313,4 Millionen USD eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 0,650 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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|Ausblick: Progyny gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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|Ausblick: Progyny gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Progyny Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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