Ausblick: Profound Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Profound Medical stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,243 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,720 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 4,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,844 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,970 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,1 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch