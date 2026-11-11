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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Proficient Auto Logistics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Proficient Auto Logistics wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,060 USD aus. Im letzten Jahr hatte Proficient Auto Logistics einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Proficient Auto Logistics nach den Prognosen von 4 Analysten 155,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,3 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 555,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 430,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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