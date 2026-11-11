Ausblick: Proficient Auto Logistics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Proficient Auto Logistics wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,060 USD aus. Im letzten Jahr hatte Proficient Auto Logistics einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Proficient Auto Logistics nach den Prognosen von 4 Analysten 155,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,3 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 555,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 430,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net