Proficient Auto Logistics Aktie 134511417 / US74317M1045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Proficient Auto Logistics präsentiert Quartalsergebnisse
Proficient Auto Logistics wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,059 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Proficient Auto Logistics -0,060 USD je Aktie verloren.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 115,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Proficient Auto Logistics für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 106,8 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD im Vergleich zu -1,310 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 412,4 Millionen USD, gegenüber 430,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Proficient Auto Logistics Inc Registered Shs
|
09.08.26
|Ausblick: Proficient Auto Logistics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Proficient Auto Logistics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Proficient Auto Logistics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Proficient Auto Logistics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Proficient Auto Logistics Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.