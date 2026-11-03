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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: PROCEPT BioRobotics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PROCEPT BioRobotics stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,392 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 100,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PROCEPT BioRobotics einen Umsatz von 83,3 Millionen USD eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,672 USD, gegenüber -1,720 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 395,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 308,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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