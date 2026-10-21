Proact It Group AB Registered Shs Aktie 111544554 / SE0015961222
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Proact It Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Proact It Group Registered wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,48 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 78,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Proact It Group Registered 1,39 SEK je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Proact It Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,20 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,08 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,03 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,67 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,95 Milliarden SEK, gegenüber 4,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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