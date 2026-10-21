Prisma Properties AB Registered Shs Aktie 135933595 / SE0022062055
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Prisma Properties Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Prisma Properties Registered wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,490 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,76 Prozent verringert. Damals waren 0,660 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 37,04 Prozent auf 185,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 135,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie, gegenüber 2,13 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 697,1 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 539,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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