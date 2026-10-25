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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Principal Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Principal Financial Group präsentiert in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD gegenüber 0,950 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Principal Financial Group nach den Prognosen von 4 Analysten 4,27 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,68 Milliarden USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,45 USD je Aktie, gegenüber 5,25 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 16,25 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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