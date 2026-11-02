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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Primoris Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Primoris Services wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,809 USD gegenüber 1,73 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,10 Prozent auf 2,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,26 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,57 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Primoris Services Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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