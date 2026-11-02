Ausblick: Primoris Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Primoris Services wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,809 USD gegenüber 1,73 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,10 Prozent auf 2,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,26 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,57 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net