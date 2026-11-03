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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pricol informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pricol präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 6,42 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,29 Prozent erhöht. Damals waren 5,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Pricol 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 12,08 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pricol 10,07 Milliarden INR umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 23,92 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 20,57 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 48,44 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 40,38 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Pricol Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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