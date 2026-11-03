Ausblick: Pricol informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pricol präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 6,42 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,29 Prozent erhöht. Damals waren 5,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Pricol 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 12,08 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pricol 10,07 Milliarden INR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 23,92 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 20,57 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 48,44 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 40,38 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net