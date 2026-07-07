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07.07.2026 07:01:06

Ausblick: Pricesmart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pricesmart
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Pricesmart stellt am 08.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,82 Prozent auf 1,43 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 5,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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