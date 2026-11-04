Ausblick: Prestige Estates Projects stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prestige Estates Projects wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,51 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prestige Estates Projects noch 9,99 INR je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 28,57 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 5,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 42,35 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 27,76 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 157,23 Milliarden INR, gegenüber 130,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net