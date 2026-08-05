Ausblick: Prestige Brands verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prestige Brands wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,881 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent auf 250,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 249,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,54 USD, gegenüber 3,91 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 1,09 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch