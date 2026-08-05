Premium Brands Holdings Aktie 10372511 / CA74061A1084
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Premium Brands gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Premium Brands wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
11 Analysten schätzen, dass Premium Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 23,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,37 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,91 Milliarden CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,03 CAD, gegenüber 0,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 9,30 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,48 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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