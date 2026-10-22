Ausblick: Preferred Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Preferred Bank präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,69 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Preferred Bank 2,84 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Preferred Bank in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 43,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 73,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 130,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,75 USD, gegenüber 10,41 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 291,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 499,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch