Precision Optics Aktie 122946358 / US7402944000
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27.09.2026 07:01:06
Ausblick: Precision Optics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Precision Optics stellt am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precision Optics noch -0,180 USD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 14,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 7,1 Millionen USD gegenüber 6,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,490 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,850 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 29,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 19,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: Precision Optics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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