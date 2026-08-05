PRA Group Aktie 25995854 / US69354N1063
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: PRA Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PRA Group lädt am 06.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,525 USD je Aktie gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 300,0 Millionen USD gegenüber 329,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,82 Prozent.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie, gegenüber -7,790 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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