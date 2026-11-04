Ausblick: PRA Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PRA Group wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass PRA Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -10,430 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll PRA Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 307,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PRA Group 312,2 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -7,790 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,30 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net