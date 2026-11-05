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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: PPL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PPL wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,531 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,41 Milliarden USD gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, gegenüber 1,59 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 9,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,04 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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02.10.26
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|S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
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18.09.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPL von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu PPL Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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