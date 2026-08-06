PPL Aktie 1048911 / US69351T1060
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: PPL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PPL wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,341 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PPL ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,19 Milliarden USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 9,77 Milliarden USD, gegenüber 9,04 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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