Ausblick: PowerFleet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PowerFleet stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PowerFleet noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PowerFleet in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 115,5 Millionen USD im Vergleich zu 104,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,058 USD, gegenüber -0,150 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 487,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 443,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch