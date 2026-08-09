PowerFleet Aktie 49242330 / US73931J1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: PowerFleet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
PowerFleet stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PowerFleet noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PowerFleet in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 115,5 Millionen USD im Vergleich zu 104,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,058 USD, gegenüber -0,150 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 487,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 443,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu PowerFleet Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: PowerFleet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.06.26
|Ausblick: PowerFleet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu PowerFleet Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.