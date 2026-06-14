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PowerFleet Aktie 49242330 / US73931J1097

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14.06.2026 07:01:06

Ausblick: PowerFleet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PowerFleet
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PowerFleet wird am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,001 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll PowerFleet 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 113,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PowerFleet 103,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,137 USD im Vergleich zu -0,430 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 442,3 Millionen USD, gegenüber 362,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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