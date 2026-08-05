Power Solutions International Aktie 13763571 / US73933G2021
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Power Solutions International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Power Solutions International gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 134,0 Millionen USD – ein Minus von 30,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Power Solutions International 191,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,38 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,94 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 661,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 722,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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