Ausblick: Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Power lädt am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,61 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,36 Prozent erhöht. Damals waren 1,10 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,80 Milliarden CAD – ein Minus von 70,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Power 16,30 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,23 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,41 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 55,65 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net