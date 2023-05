Ausblick: Power Finance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Power Finance lässt sich am 27.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Power Finance die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,90 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,88 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,31 Milliarden INR aus – eine Minderung von 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Power Finance einen Umsatz von 43,02 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 39,57 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 37,96 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 156,62 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 159,20 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

