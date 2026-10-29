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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S öffnet am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,240 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 92,43 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 156,04 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,719 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,720 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 379,70 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 614,34 Milliarden HKD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S
Analysen zu Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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