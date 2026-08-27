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Postal Savings Bank of China Aktie 33950467 / CNE1000029W3

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Postal Savings Bank of China
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Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S wird am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,210 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 94,24 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 150,84 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,702 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 376,69 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 614,34 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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