|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Post veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Post äussert sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,78 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 102,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,00 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,65 USD je Aktie, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 8,16 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Post Holdings Inc.
|
18.11.26
|Ausblick: Post veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Post vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Post mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Post informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Post Holdings Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.