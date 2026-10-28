Ausblick: Portland General Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Portland General Electric wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,15 Prozent erhöht. Damals waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,02 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 878,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,68 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch