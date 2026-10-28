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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Portland General Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Portland General Electric
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Portland General Electric wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,15 Prozent erhöht. Damals waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,02 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 878,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,68 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’122.75 19.46 SDBWJU
Short 15’428.50 13.77 S1B4JU
Short 16’048.38 8.74 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’531.95 28.10.2026 13:58:40
Long 13’927.98 20.00 S6E2BU
Long 13’607.66 13.90 SJBE2U
Long 12’997.75 8.96 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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