Ausblick: Porsche SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Porsche SE öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Porsche Automobil vz öffnet am 13.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,41 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen EUR abgeschlossen haben - das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 100 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,05 EUR je Aktie, gegenüber -65,360 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch -19.848,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Porsche SE-Aktie im Plus: Schuldscheindarlehen im Milliardenwert platziert
Porsche-Aktie dennoch stärker: Porsche SE verzeichnet Milliardenverlust
Porsche Holding erleidet wegen VW-Abschreibung Milliardenverlust

