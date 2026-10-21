Popular Aktie 18688612 / PR7331747001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Popular öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Popular stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,95 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Popular noch 3,14 USD je Aktie eingenommen.
Popular soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 904,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,92 USD, gegenüber 12,30 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,45 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Popular Inc
|
21.10.26
|Ausblick: Popular öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Popular stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Popular zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Popular stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Popular stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Popular Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.