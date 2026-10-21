Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pool stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pool stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,36 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,48 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,97 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pool Corp.
|
21.10.26
|Ausblick: Pool stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.10.26
|US justice department probes TV networks over Trump pool coverage (Financial Times)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Pool Corp.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.