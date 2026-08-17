Pony AI Aktie 150185308 / KYG7171B1068
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pony AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Pony AI stellt am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -1,317 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,130 HKD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Pony AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 263,9 Millionen HKD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,5 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren, um 57,58 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,996 HKD, gegenüber -2,410 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 1,16 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 701,7 Millionen HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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