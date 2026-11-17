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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pony AI legt Quartalsergebnis vor
Pony AI wird am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,408 HKD. Dies würde einen Verlust von 13,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pony AI -1,240 HKD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Pony AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 298,9 Millionen HKD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,0 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren, um 50,23 Prozent gesteigert.
18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -4,891 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -2,410 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,19 Milliarden HKD, gegenüber 701,7 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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