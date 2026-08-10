Ponsse Aktie 352495 / FI0009005078
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ponsse legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ponsse lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ponsse die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,240 EUR je Aktie gegenüber 0,060 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Ponsse mit einem Umsatz von insgesamt 170,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,09 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 716,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 749,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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