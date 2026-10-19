Ponsse Aktie 352495 / FI0009005078
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ponsse informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ponsse stellt am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ponsse im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,313 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 EUR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ponsse in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 170,8 Millionen EUR im Vergleich zu 172,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie, gegenüber 1,09 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 733,7 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 749,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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