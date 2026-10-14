Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Polycab India gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Polycab India wird am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 53,11 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 45,54 INR je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 87,80 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 35,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Polycab India einen Umsatz von 64,74 Milliarden INR eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 34 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 221,98 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 177,53 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich auf 362,70 Milliarden INR, gegenüber 288,06 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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