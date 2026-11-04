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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Poly Medicure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Poly Medicure gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 8,72 INR aus. Im letzten Jahr hatte Poly Medicure einen Gewinn von 9,06 INR je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,64 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 27,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,44 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 39,68 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 31,79 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 23,22 Milliarden INR, gegenüber 18,62 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Poly Medicure Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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