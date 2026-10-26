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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Polaris informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Polaris wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,595 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,280 USD je Aktie vermeldet.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent auf 1,90 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -8,180 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,44 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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