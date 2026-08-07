PNC Infratech Aktie 33507184 / INE195J01029
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07.08.2026 07:01:06
Ausblick: PNC Infratech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PNC Infratech lässt sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PNC Infratech die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,31 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PNC Infratech 16,81 INR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,90 Milliarden INR – ein Minus von 9,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PNC Infratech 14,23 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,59 INR, gegenüber 32,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 57,72 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,68 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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