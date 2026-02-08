Ausblick: PNC Infratech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PNC Infratech wird am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,17 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,79 Prozent auf 13,70 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,74 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 31,79 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 55,14 Milliarden INR, gegenüber 58,66 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch