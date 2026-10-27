Ausblick: PNC Infratech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PNC Infratech öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,03 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,97 Prozent verringert. Damals waren 8,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,44 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,28 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,27 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 32,42 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,83 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 53,68 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch